Окупанти маневрують в Чорному морі: скільки кораблів на цю мить

Військові кораблі. Фото: google

Ворог зменшив кількість кораблів у Чорному морі із 13 до 5. Усі ракетоносії заведені в пункти базування.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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у Чорному морі на бойовому чергуванні — 5 ворожих кораблів;

в Азовському морі — 1 ворожий корабель;

у Середземному морі — 8 ворожих кораблів, серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп — до 24 ракет;

Нагадаємо, ЗСУ продовжує завдавати ударів по Чорноморському флоту РФ. Окупанти заявили про атаку безекіпажним кораблем.

Крім того, з початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України вивели з ладу п'ять великих десантних кораблів РФ, які перебували у Чорноморському флоті. Країна-агресор не має достатньо можливостей, щоб їх відновити.

Зазначимо, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій. Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 18 серпня.