Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Окупанти маневрують в Чорному морі: скільки кораблів на цю мить arrow

Окупанти маневрують в Чорному морі: скільки кораблів на цю мить

18 серпня 2023 13:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Окупанти маневрують в Чорному морі: скільки кораблів на цю мить
Військові кораблі. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Ворог зменшив кількість кораблів у Чорному морі із 13 до 5. Усі ракетоносії заведені в пункти базування. 

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

Читайте також:

Скільки кораблів загрожують

  • у Чорному морі на бойовому чергуванні — 5 ворожих кораблів;
  • в Азовському морі — 1 ворожий корабель;
  • у Середземному морі — 8 ворожих кораблів, серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп — до 24 ракет;

Нагадаємо, ЗСУ продовжує завдавати ударів по Чорноморському флоту РФ. Окупанти заявили про атаку безекіпажним кораблем.

Крім того, з початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України вивели з ладу п'ять великих десантних кораблів РФ, які перебували у Чорноморському флоті. Країна-агресор не має достатньо можливостей, щоб їх відновити. 

Зазначимо, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій. Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 18 серпня.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

None

День Незалежності України. Історія першого українського корабля у Криму

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз