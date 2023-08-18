Оккупанты маневрируют в Черном море: сколько кораблей на этот момент

Военные корабли. Фото: google

Враг снизил количество кораблей в Черном море с 13 до 5. Все ракетоносители заведены в пункты базирования.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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в Черном море на боевом дежурстве находятся 5 вражеских кораблей;

в Азовском море находится 1 вражеский корабль;

в Средиземном море — 8 вражеских кораблей, среди которых 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 24 ракет;

Напомним, ВСУ продолжает наносить удары по Черноморскому флоту РФ. Оккупанты заявили об атаке безэкипажным кораблем.

Кроме того, с начала полномасштабного вторжения Силы обороны Украины вывели из строя пять находившихся в Черноморском флоте крупных десантных кораблей РФ. У страны-агрессора нет достаточно возможностей, чтобы их восстановить.

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