Окупанти перебазовують резерви на південні напрямки — причини

Окупанти сідають у вантажівку. Фото: РосЗМІ

Російські війська активно зміцнюють фортифікаційні споруди та підтягують додаткові резерви на півдні. На додачу до тиску артилерійськими обстрілами ворог також застосовує дрони для здійснення розвідки.

Про це повідомили у Силах оборони півдня України.

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"В зоні відповідальності Сил оборони півдня ворог намагається ущільнити свою оборону, продовжує тиск бомбардуваннями з використанням КАБ різної потужності", — йдеться у повідомленні.

Військові також повідомили, що окупанти продовжують активно спостерігати за діями ЗСУ та тиснуть артилерійськими обстрілами.

Ситуація на південному напрямку

Нагадаємо, у ніч проти 10 вересня окупаційні війська атакували Херсон. Під обстріл потрапила центральна частина міста.

Також ми повідомляли, що окупанти 9 грудня атакували Херсонщину. Область пережила масовану атаку дронів, вибухи та ракетний удар. Внаслідок атаки отримала осколкове поранення жінка 59 років, а також 29-річний чоловік. Крім того, росіяни завдали удару по одному з населених пунктів Бериславського району. Пошкоджень зазнали 7 будинків.

Додамо, Російські окупанти атакували Берислав Херсонської області з безпілотника. Внаслідок удару загинула людина. Також відомо про одного пораненого.