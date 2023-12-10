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Окупанти перебазовують резерви на південні напрямки — причини

10 грудня 2023 13:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Окупанти перебазовують резерви на південні напрямки — причини
Окупанти сідають у вантажівку. Фото: РосЗМІ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Російські війська активно зміцнюють фортифікаційні споруди та підтягують додаткові резерви на півдні. На додачу до тиску артилерійськими обстрілами ворог також застосовує дрони для здійснення розвідки.

Про це повідомили у Силах оборони півдня України

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"В зоні відповідальності Сил оборони півдня ворог намагається ущільнити свою оборону, продовжує тиск бомбардуваннями з використанням КАБ різної потужності", — йдеться у повідомленні.

Військові також повідомили, що окупанти продовжують активно спостерігати за діями ЗСУ та тиснуть артилерійськими обстрілами. 

Ситуація на південному напрямку

Нагадаємо, у ніч проти 10 вересня окупаційні війська атакували Херсон. Під обстріл потрапила центральна частина міста.

Також ми повідомляли, що окупанти 9 грудня атакували Херсонщину. Область пережила масовану атаку дронів, вибухи та ракетний удар. Внаслідок атаки отримала осколкове поранення жінка 59 років, а також 29-річний чоловік. Крім того, росіяни завдали удару по одному з населених пунктів Бериславського району. Пошкоджень зазнали 7 будинків.

Додамо, Російські окупанти атакували Берислав Херсонської області з безпілотника. Внаслідок удару загинула людина. Також відомо про одного пораненого. 

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