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Оккупанты перебазируют резервы на южные направления — причины

10 декабря 2023 13:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Оккупанты перебазируют резервы на южные направления — причины
Оккупанты садятся в грузовик. Фото: РосСМИ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Российские войска активно укрепляют фортификационные сооружения и подтягивают дополнительные резервы на юге. В дополнение к давлению артиллерийскими обстрелами враг также применяет дроны для осуществления разведки.

Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

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"В зоне ответственности Сил обороны юга враг пытается уплотнить свою оборону, продолжает давление бомбардировками с использованием УАБ разной мощности", — говорится в сообщении.

Военные также сообщили, что оккупанты продолжают активно наблюдать за действиями ВСУ и оказывают давление артиллерийскими обстрелами.

Ситуация на южном направлении

Напомним, в ночь на 10 сентября оккупационные войска атаковали Херсон. Под обстрелы попала центральная часть города.

Также мы сообщали, что оккупанты 9 декабря атаковали Херсонщину. Область пережила массированную атаку дронов, взрывы и ракетный удар. В результате атаки осколочное ранение получила женщина 59 лет, а также 29-летний мужчина. Кроме того, россияне нанесли удар по одному из населенных пунктов Бериславского района. Повреждения получили 7 домов.

Добавим, Российские оккупанты атаковали Берислав Херсонской области с беспилотника. В результате удара погиб мужчина. Также известно об одном раненом.

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