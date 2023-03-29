Окупанти почали використовувати керовані бомби: Гуменюк пояснила принцип їх роботи
Ворог продовжує авіаційну активність. Окупанти все частіше використовують керовані бомби для завдавання удару.
Про це в ефірі 24 Каналу заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.
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Керовані бомби ворог скидає з певної дистанції. Ці снаряди можуть наводитись на ціль.
"Це досить небезпечний снаряд, якій має потужну вибухову дію та хвилю. До того ж літаки запускають їх за кілька десятків кілометрів від гіпотетичного місця ураження. Літаки тримаються на відстані, щоб не бути ураженими нашою ППО, але ми працюємо над тим, щоб вони були знищені", — зазначила Наталя Гуменюк.
Згідно з повідомленням військового командування повітряних сил, існує значна загроза застосування керованих плануючих авіаційних бомб, хоча їх зона "пуску" менша, ніж у крилатих ракет, таких як Х-101 чи "Калібр", або керованих ракет, які можуть бути випущені з літака, таких як Х-59 та Х-22.
Відстань, на яку можуть бути скинуті авіаційних бомб на пряму залежить від параметрів польоту носія — швидкості та висоти. Чим вище й на більшій швидкості здійснює скидання літак, тим далі такі бомби будуть летіти.
Нагадаємо, в ніч проти 24 березня атакували Сумську область керованими авіаційними бомбами. Мова йде одразу про десять літаків Су-35, які здійснили скидання 11 таких боєприпасів