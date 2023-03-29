Оккупанты начали использовать управляемые бомбы: Гуменюк объяснила принцип их работы
Враг продолжает авиационную активность. Оккупанты все чаще используют управляемые бомбы для нанесения удара.
Об этом в эфире 24 Канала заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
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Управляемые бомбы враг сбрасывает с определенной дистанции. Данные снаряды могут быть наведены на цель.
"Это достаточно опасный снаряд, обладающий мощным взрывным действием и волной. К тому же самолеты запускают их в нескольких десятках километров от гипотетического места поражения. Самолеты держатся на расстоянии, чтобы не быть пораженными нашей ПВО, но мы работаем над тем, чтобы они были уничтожены", — отметила Наталья Гуменюк.
Согласно сообщению военного командования воздушных сил, существует значительная угроза применения управляемых планирующих авиационных бомб, хотя их зона "пуска" меньше, чем у крылатых ракет, таких как Х-101 или "Калибр", или управляемых ракет, которые могут быть выпущены из самолета, таких как Х-59 и Х-22.
Расстояние, на которое могут быть сброшены авиационные бомбы на прямую, зависит от параметров полета носителя — скорости и высоты. Чем выше и на большей скорости производит сброс самолет, тем дальше такие бомбы будут лететь.
Напомним, в ночь на 24 марта атаковали Сумскую область управляемыми авиационными бомбами. Речь идет сразу о десяти самолетах Су-35, совершивших сброс 11 таких боеприпасов.