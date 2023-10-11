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Окупанти починають економити зброю на півдні: Гуменюк пояснила чому

11 жовтня 2023 16:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Окупанти починають економити зброю на півдні
Військові отримали боєприпаси. Фото: Reuters
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Наразі у ворога спостерігається руйнування логістики та пунктів боєпостачання на півдні. Через це окупанти перейшли у снарядний економ-режим. 

Про це під час брифінгу у Медіацентр Україна — Укрінформ повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк. 

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За словами військової, це відображається на зниженні кількості обстрілів за останні дні. 

"Загальна кількість обстрілів з лівого берега на правий тримається на покажчиках 60-70, дещо спадає день у день. Але використання кількості снарядів залишається на покажчиках 300-400. Це також не найвища позначка, оскільки раніше було і набагато більше снарядів зараз ми спостерігаємо певний економ-режим в їх використанні", — пояснила військова. 

Окремо речниця "Півдня" наголосила, що  говорити про загальну нестачу зброї зарано, але вже руйнування їхньої логістики відбивається, і знищення польових пунктів боєпостачання відображається на кількості обстрілів за добу. 

Нагадаємо, що 5 жовтня російські окупанти обстріляли лікарню та станції екстреної допомоги на Херсонщині. Є травмовані, прокурори розпочали розслідування.

Окрім того, 3 жовтня російські окупанти 100 разів обстріляли Херсонську область. Вони випустили 699 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БМП-2, авіації та БпЛА.

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