Окупанти починають економити зброю на півдні

Військові отримали боєприпаси. Фото: Reuters

Наразі у ворога спостерігається руйнування логістики та пунктів боєпостачання на півдні. Через це окупанти перейшли у снарядний економ-режим.

Про це під час брифінгу у Медіацентр Україна — Укрінформ повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

Читайте також:

За словами військової, це відображається на зниженні кількості обстрілів за останні дні.

"Загальна кількість обстрілів з лівого берега на правий тримається на покажчиках 60-70, дещо спадає день у день. Але використання кількості снарядів залишається на покажчиках 300-400. Це також не найвища позначка, оскільки раніше було і набагато більше снарядів зараз ми спостерігаємо певний економ-режим в їх використанні", — пояснила військова.

Окремо речниця "Півдня" наголосила, що говорити про загальну нестачу зброї зарано, але вже руйнування їхньої логістики відбивається, і знищення польових пунктів боєпостачання відображається на кількості обстрілів за добу.

Нагадаємо, що 5 жовтня російські окупанти обстріляли лікарню та станції екстреної допомоги на Херсонщині. Є травмовані, прокурори розпочали розслідування.

Окрім того, 3 жовтня російські окупанти 100 разів обстріляли Херсонську область. Вони випустили 699 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БМП-2, авіації та БпЛА.