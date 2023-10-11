Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Оккупанты начинают экономить оружие на юге: Гуменюк объяснила почему arrow

Оккупанты начинают экономить оружие на юге: Гуменюк объяснила почему

11 октября 2023 16:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
оккупанты начинают экономить оружие на юге
Военные получили боеприпасы. Фото: Reuters
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В настоящее время у врага наблюдается разрушение логистики и пунктов боеснабжения на юге. Поэтому оккупанты перешли в снарядный эконом-режим.

Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина — Укринформ сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Читайте также:

По словам военной, это отражается на снижении количества обстрелов за последние дни.

"Общее количество обстрелов с левого берега на правый держится на указателях 60-70, несколько спадает изо дня в день. Но использование количества снарядов остается на указателях 300-400. Это тоже не самая высокая отметка, поскольку раньше было и гораздо больше снарядов сейчас мы наблюдаем определенный эконом-режим в их использовании", — объяснила военная.

Отдельно спикера "Юга" подчеркнула, что говорить об общей нехватке оружия рано, но уже разрушение их логистики отражается, и уничтожение полевых пунктов боеснабжения отражается на количестве обстрелов в сутки.

Напомним, что 5 октября российские оккупанты обстреляли больницу и станции экстренной помощи на Херсонщине. Есть травмированные, прокуроры приступили к расследованию.

Кроме того, 3 октября российские оккупанты 100 раз обстреляли Херсонскую область. Они выпустили 699 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БМП-2, авиации и БПЛА.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

None

Неспокойные деньги. Сколько зарабатывает министр энергетики Герман Галущенко во время войны

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз