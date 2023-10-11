оккупанты начинают экономить оружие на юге

Военные получили боеприпасы. Фото: Reuters

В настоящее время у врага наблюдается разрушение логистики и пунктов боеснабжения на юге. Поэтому оккупанты перешли в снарядный эконом-режим.

Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина — Укринформ сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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По словам военной, это отражается на снижении количества обстрелов за последние дни.

"Общее количество обстрелов с левого берега на правый держится на указателях 60-70, несколько спадает изо дня в день. Но использование количества снарядов остается на указателях 300-400. Это тоже не самая высокая отметка, поскольку раньше было и гораздо больше снарядов сейчас мы наблюдаем определенный эконом-режим в их использовании", — объяснила военная.

Отдельно спикера "Юга" подчеркнула, что говорить об общей нехватке оружия рано, но уже разрушение их логистики отражается, и уничтожение полевых пунктов боеснабжения отражается на количестве обстрелов в сутки.

Напомним, что 5 октября российские оккупанты обстреляли больницу и станции экстренной помощи на Херсонщине. Есть травмированные, прокуроры приступили к расследованию.

Кроме того, 3 октября российские оккупанты 100 раз обстреляли Херсонскую область. Они выпустили 699 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БМП-2, авиации и БПЛА.