Окупанти вивели ракетоносій у Чорне море

Корабель у Чорному морі. Фото: Слово і діло

Сьогодні, 20 жовтня, попри штормове попередження, окупанти вивели на чергування у Чорне море свій флот. Також на рейді залишається ракетоносій, тож ризики обстрілів високі.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 5 ворожих кораблів, серед яких присутній підводний ракетоносій, проте без "Калібрів" на борту;

в Азовському морі — 1 корабель;

в Середземному морі на бойовому чергуванні 3 кораблі, серед яких є ракетоносій з 8 "Калібрами" на борту.

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 21 судна, з них 5 рухалися з протоки Босфор;

до Чорного моря — 38 суден, з них 10 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, з'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 20 жовтня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Також ми писали, що за минулу добу Збройні сили України ліквідували рекордну кількість окупантів. Відтак, російська армія зменшилась на 1 380 осіб.