Оккупанты вывели ракетоноситель в Черное море

Корабль в Черном море. Фото: Слово и дело

Сегодня, 20 октября, несмотря на штормовое предупреждение, оккупанты вывели на дежурство в Черное море свой флот. Также на рейде остается ракетоноситель, поэтому риски обстрелов высоки.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных Сил Украины.

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в Черном море на боевом дежурстве находится 5 вражеских кораблей, среди которых присутствует подводный ракетоноситель, однако без "Калибров" на борту;

в Азовском море — 1 корабль;

в Средиземном море на боевом дежурстве 3 корабля, среди которых есть ракетоноситель с 8 "Калибрами" на борту.

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовскому морю — 21 судна, из них 5 двигались из пролива Босфор;

к Черному морю — 38 судов, из них 10 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, появились актуальные карты боевых действий на утро 20 октября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Также мы писали, что за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали рекордное количество оккупантов. Следовательно, российская армия уменьшилась на 1380 человек.