Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Оккупанты вывели ракетоноситель в Черное море arrow

Оккупанты вывели ракетоноситель в Черное море

20 октября 2023 10:25
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Оккупанты вывели ракетоноситель в Черное море
Корабль в Черном море. Фото: Слово и дело
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 20 октября, несмотря на штормовое предупреждение, оккупанты вывели на дежурство в Черное море свой флот. Также на рейде остается ракетоноситель, поэтому риски обстрелов высоки.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных Сил Украины.

Читайте также:

Сколько кораблей угрожают

  • в Черном море на боевом дежурстве находится 5 вражеских кораблей, среди которых присутствует подводный ракетоноситель, однако без "Калибров" на борту;
  • в Азовском море — 1 корабль;
  • в Средиземном море на боевом дежурстве 3 корабля, среди которых есть ракетоноситель с 8 "Калибрами" на борту.

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Азовскому морю — 21 судна, из них 5 двигались из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 38 судов, из них 10 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, появились актуальные карты боевых действий на утро 20 октября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Также мы писали, что за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали рекордное количество оккупантов. Следовательно, российская армия уменьшилась на 1380 человек.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

None

Атаки ВС РФ на Харьков, обучение в метро и жизнь в прифронтовом городе. Эфир Новини.LIVE

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

15:34 Ученые выяснили, что на самом деле скрывается внутри Луны: это официально

Актуальное по теме