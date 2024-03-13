Окупанти запустили ракети в напрямку Одеси
Повітряну тривогу в Одесі оголосили зранку, 13 березня. Російські окупанти запустили ракети в напрямку міста.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Вибух в Одесі
"Ракета на Одещину", — йдеться у повідомленні.
Місцеві Telegram-канали повідомили про вибух у місті.
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав людей перебувати в укриттях до відбою
"Одеса та Одеський район, перебувайте, будь ласка, в укриттях до відбою! Це важливо!" — наголосив він.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, у Кривому Розі зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу багатоповерхівки у вівторок, 12 березня. Відомо, що жертвами атаки ворога стали четверо людей.
Також Президент України Володимир Зеленський показав відео рятувальної операції внаслідок влучання російської ракети в будинок у Кривому Розі. Глава держави висловив співчуття рідним загиблих.
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