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Окупанти запустили ракети в напрямку Одеси

13 березня 2024 07:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти запустили ракети в напрямку Одеси
Російська ракета в небі. Ілюстративне фото: ОК "Південь"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Повітряну тривогу в Одесі оголосили зранку, 13 березня. Російські окупанти запустили ракети в напрямку міста.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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"Ракета на Одещину", — йдеться у повідомленні.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Місцеві Telegram-канали повідомили про вибух у місті.

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Допис про вибух в Одесі. Фото: скриншот

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав людей перебувати в укриттях до відбою

"Одеса та Одеський район, перебувайте, будь ласка, в укриттях до відбою! Це важливо!" — наголосив він.

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Допис Кіпера. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог
Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, у Кривому Розі зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу багатоповерхівки у вівторок, 12 березня. Відомо, що жертвами атаки ворога стали четверо людей.

Також Президент України Володимир Зеленський показав відео рятувальної операції внаслідок влучання російської ракети в будинок у Кривому Розі. Глава держави висловив співчуття рідним загиблих.

Одеса
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українці
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Україна
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