Оккупанты запустили ракеты в направлении Одессы
Воздушную тревогу в Одессе объявили утром, 13 марта. Российские оккупанты запустили ракеты в направлении города.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Взрыв в Одессе
"Ракета на Одесскую область", — говорится в сообщении.
Местные Telegram-каналы сообщили о взрыве в городе.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал людей находиться в укрытиях до отбоя
"Одесса и Одесский район, находитесь, пожалуйста, в укрытиях до отбоя! Это важно!" — подчеркнул он.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, в Кривом Роге возросло количество погибших в результате российского обстрела многоэтажки во вторник, 12 марта. Известно, что жертвами атаки врага стали четыре человека.
Также Президент Украины Владимир Зеленский показал видео спасательной операции в результате попадания российской ракеты в дом в Кривом Роге. Глава государства выразил соболезнования родным погибших.
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