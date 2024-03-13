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Оккупанты запустили ракеты в направлении Одессы

13 марта 2024 07:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты запустили ракеты в направлении Одессы
Российская ракета в небе. Иллюстративное фото: ОК "Юг"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Воздушную тревогу в Одессе объявили утром, 13 марта. Российские оккупанты запустили ракеты в направлении города.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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"Ракета на Одесскую область", — говорится в сообщении.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Местные Telegram-каналы сообщили о взрыве в городе.

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Пост о взрыве в Одессе. Фото: скриншот

Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал людей находиться в укрытиях до отбоя

"Одесса и Одесский район, находитесь, пожалуйста, в укрытиях до отбоя! Это важно!" — подчеркнул он.

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Пост Кипера. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог
Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, в Кривом Роге возросло количество погибших в результате российского обстрела многоэтажки во вторник, 12 марта. Известно, что жертвами атаки врага стали четыре человека.

Также Президент Украины Владимир Зеленский показал видео спасательной операции в результате попадания российской ракеты в дом в Кривом Роге. Глава государства выразил соболезнования родным погибших.

Одесса
война
украинцы
взрыв
Украина
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оккупанты
воздушная тревога
ракеты

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