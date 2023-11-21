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Окупанти завдали ракетних ударів по Одеській області — наслідки обстрілу

21 листопада 2023 19:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти завдали ракетних ударів по Одеській області — наслідки обстрілу
Ракета в небі. Фото: t.me/SJTF_Odes
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні вдень та ввечері, 21 листопада, російські окупанти атакували Одеську область. Ворог використовував ракети типу Х-31П.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

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Противник спрямовує протирадіолокаційні ракети, щоб виявити та знищити системи протиповітряної оборони.

"На території Одеси та Білгород-Дністровського району відбулось влучання по відкритій поверхні, адмінбудівлі та припортовій інфраструктурі", — йдеться у повідомленні.

На щастя, люди не постраждали.

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Допис Сил оборони півдня України. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні вдень, 21 листопада, у Херсоні пролунали вибухи. Тривогу там не оголошували.

Також ми писали, що пізно ввечері 20 листопада російські окупанти випустили дві ракети по лікарні в Донецькій області. Через декілька хвилин після цього загарбники завдали ще два ракетних удари по шахті. Внаслідок обстрілів є один загиблий та поранені.

Додамо, російські окупанти зранку 21 листопада обстріляли Козачу Лопань у Харківській області. Внаслідок ворожої атаки загинув 29-річний чоловік.

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