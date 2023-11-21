Оккупанты нанесли ракетные удары по Одесской области — последствия обстрела

Ракета в небе. Фото: t.me/SJTF_Odes

Сегодня днем и вечером, 21 ноября, российские оккупанты атаковали Одесскую область. Враг использовал ракеты типа Х-31П.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

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Обстрел Одесской области

Противник направляет противорадиолокационные ракеты, чтобы выявить и уничтожить системы противовоздушной обороны.

"На территории Одессы и Белгород-Днестровского района произошло попадание по открытой поверхности, админзданию и припортовой инфраструктуре", — говорится в сообщении.

К счастью, люди не пострадали.

Пост Сил обороны юга Украины. Фото: скриншот

Напомним, сегодня днем, 21 ноября, в Херсоне раздались взрывы. Тревогу там не объявляли.

Также мы писали, что поздно вечером 20 ноября российские оккупанты выпустили две ракеты по больнице в Донецкой области. Через несколько минут после этого захватчики нанесли еще два ракетных удара по шахте. В результате обстрелов есть один погибший и раненые.

Добавим, российские оккупанты утром 21 ноября обстреляли Казачью Лопань в Харьковской области. В результате вражеской атаки погиб 29-летний мужчина.