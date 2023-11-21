Оккупанты нанесли ракетные удары по Одесской области — последствия обстрела
Сегодня днем и вечером, 21 ноября, российские оккупанты атаковали Одесскую область. Враг использовал ракеты типа Х-31П.
Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.
Обстрел Одесской области
Противник направляет противорадиолокационные ракеты, чтобы выявить и уничтожить системы противовоздушной обороны.
"На территории Одессы и Белгород-Днестровского района произошло попадание по открытой поверхности, админзданию и припортовой инфраструктуре", — говорится в сообщении.
К счастью, люди не пострадали.
Напомним, сегодня днем, 21 ноября, в Херсоне раздались взрывы. Тревогу там не объявляли.
Также мы писали, что поздно вечером 20 ноября российские оккупанты выпустили две ракеты по больнице в Донецкой области. Через несколько минут после этого захватчики нанесли еще два ракетных удара по шахте. В результате обстрелов есть один погибший и раненые.
Добавим, российские оккупанты утром 21 ноября обстреляли Казачью Лопань в Харьковской области. В результате вражеской атаки погиб 29-летний мужчина.
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