Окупанти завели майже всі кораблі до пунктів базування: в чому причина

Військовий корабель. Фото: google

У Чорному морі значно зменшилась кількість ворожих кораблів. Крім того, ворог завів до пункту базування два ракетоносії. Це може бути пов’язано зі штормом, що посилився в акваторії.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 2 ворожих кораблі;

в Азовському морі — 1 ворожий корабель;

в Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває 1 ворожий корабель;

Кількість кораблів РФ у морях. Фото: ВМС ЗСУ

Нагадаємо, російські військові кораблі намагаються сховатися в буферній зоні поблизу Керченської протоки в Чорному морі, зокрема в районі окупованого Криму. Окупанти створили для себе нібито "щит" із цивільних суден.

Зазначимо, з'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 28 вересня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу. Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 28 вересня.