Через атаку дронів РФ на Одесу виникла пожежа і є руйнування

Термінова новина

Російські окупанти знову здійснили масовану атаку на Одещину. В результаті атаки БпЛА є руйнування.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Що відомо на цей момент

За його словами, зараз уточнюється кількість постраждалих в наслідок атаки. Але вже відомо про те, що сталося загорання приватного житлового будинку, складу дитячих іграшок та резервуару з пальним. Над ліквідацією наслідків працюють всі відповідні служби.