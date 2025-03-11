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Окупанти знову вдарили по Одесі — які наслідки атаки

11 березня 2025 00:39
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Через атаку дронів РФ на Одесу виникла пожежа і є руйнування
Термінова новина
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Російські окупанти знову здійснили масовану атаку на Одещину. В результаті атаки БпЛА є руйнування. 

Про це у своєму Telegram повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Що відомо на цей момент

За його словами, зараз уточнюється кількість постраждалих в наслідок атаки. Але вже відомо про те, що сталося загорання приватного житлового будинку, складу дитячих іграшок та резервуару з пальним. Над ліквідацією наслідків працюють всі відповідні служби.

Одеса пожежа війна в Україні атака БпЛА
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