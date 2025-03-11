Из-за атаки дронов РФ на Одессу возник пожар и есть разрушения

Оккупанты снова ударили по Одессе — каковы последствия атаки
11 марта 2025 00:39
Срочная новость
Российские оккупанты снова осуществили массированную атаку на Одесскую область. В результате атаки БпЛА есть разрушения.
Об этом в своем Telegram сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер.
Читайте также:
Что известно на данный момент
По его словам, сейчас уточняется количество пострадавших в результате атаки. Но уже известно о том, что произошло возгорание частного жилого дома, склада детских игрушек и резервуара с горючим. Над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы.
Читайте Новини.LIVE!