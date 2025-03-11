Из-за атаки дронов РФ на Одессу возник пожар и есть разрушения

Срочная новость

Российские оккупанты снова осуществили массированную атаку на Одесскую область. В результате атаки БпЛА есть разрушения.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер.

Читайте также:

Что известно на данный момент

По его словам, сейчас уточняется количество пострадавших в результате атаки. Но уже известно о том, что произошло возгорание частного жилого дома, склада детских игрушек и резервуара с горючим. Над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы.