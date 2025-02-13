Життя в Херсоні та в Одесі

Олексій з Херсону. Фото: RAMINA.

Перші місяці повномасштабного вторгнення — мало хто розумів, що взагалі відбувається. Першими під ударом виявились, у тому числі херсонці. Люди, розуміючи, що нічого хорошого від росіян чекати не варто — виїжджали. І насамперед їхали до Одеси, де стикалися з безліччю проблем.

Про це повідомив канал RAMINA.

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Втікали до Одеси

Серед тих, хто кинув усе, взявши тільки необхідне був і бариста Олексій. Він разом із дівчиною взявши із собою котів поїхали у невідомість з окупованого вже Херсона. Вирішили, що Одеса стане їх другим домом на якийсь час, але тоді вони ще й припустити не могли з чим тут зіткнуться. Житло зняли у центрі на Пушкінській. Почалися пошуки роботи. Чоловік каже: багато хто з працедавців відмовляв йому та його дівчині через те, що вони переселенці. Довелося їхати далі до Києва. Після такого прийому пара намагається до нашого міста зайвий раз не приїжджати.

"Ми зареклися туди їздити, якщо не у справах. На відпочинок навіть не хочеться", — ділиться Олексій.

Після деокупації рідного міста хлопці повернулися до Херсона. Де Олексій знову пішов працювати у кав'ярню.

Життя у Херсоні

Перші 2 місяца після деокупації були проблеми з електрикою, з водою, зі зв'язком, каже Олексій. РФ досі продовжує обстріли інфраструктури міста, через що людей на вулицях та в кав'ярнях залишилось дуже мало.

"До повномасштабної у нас було 200-300 чеків за день. Зараз якщо 20 — то це вже дуже круто. Бували такі дні, коли мені навіть не вистачало на ставку", — каже чоловік.

Але попри всі складнощі, життя в Херсоні триває. До постійних вибухів та дронів люди вже майже звикли, хоча здається, що до такого звикнути неможливо. Сьогодні херсонці бачачи в інтернеті танці на вулицях та українців, які гуляють у ресторанах як у мирні часи, дивуються. Для них залишається не зрозумілим, чому всі думають, що війна десь далеко, коли вона, по суті, поряд.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вибух в Херсоні. А також про те, як тамтешні місцеві мешканці постійно виїжджають через обстріли.