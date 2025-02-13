Жизнь в Херсоне и в Одессе

Алексей из Херсона. Фото: RAMINA.

Первые месяцы полномасштабного вторжения — мало кто понимал, что вообще происходит. Первыми под ударом оказались, в том числе херсонцы. Люди, понимая, что ничего хорошего от россиян ждать не стоит — выезжали. И прежде всего ехали в Одессу, где сталкивались с множеством проблем.

Об этом сообщил канал RAMINA.

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Бежали в Одессу

Среди тех, кто бросил все, взяв только необходимое был и бариста Алексей. Он вместе с девушкой взяв с собой котов уехали в неизвестность из оккупированного уже Херсона. Решили, что Одесса станет их вторым домом на время, но тогда они еще и предположить не могли с чем здесь столкнутся. Жилье сняли в центре на Пушкинской. Начались поиски работы. Мужчина говорит: многие работодатели отказывали ему и его девушке из-за того, что они переселенцы. Пришлось ехать дальше в Киев. После такого приема пара старается в наш город лишний раз не приезжать.

"Мы зареклись туда ездить, если не по делам. На отдых даже не хочется",— делится Алексей.

После деоккупации родного города ребята вернулись в Херсон. Где Алексей снова пошел работать в кафе.

Жизнь в Херсоне

Первые 2 месяца после деоккупации были проблемы с электричеством, с водой, со связью, говорит Алексей. РФ до сих пор продолжает обстрелы инфраструктуры города, из-за чего людей на улицах и в кафе осталось очень мало.

"До полномасштабной у нас было 200-300 чеков в день. Сейчас если 20 - то это уже очень круто. Бывали такие дни, когда мне даже не хватало на ставку", — говорит мужчина.

Но несмотря на все сложности, жизнь в Херсоне продолжается. К постоянным взрывам и дронам люди уже почти привыкли, хотя кажется, что к такому привыкнуть невозможно. Сегодня херсонцы, видя в интернете танцы на улицах и украинцев, которые гуляют в ресторанах как в мирные времена, удивляются. Для них остается непонятным, почему все думают, что война где-то далеко, когда она, по сути, рядом.

Напомним, недавно мы писали о взрыве в Херсоне. А также о том, как тамошние местные жители постоянно выезжают из-за обстрелов.