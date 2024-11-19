Харлан прокоментувала фейк про її загибель в Одесі

Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан. Фото: Instagram

У соцмережах шириться інформація, нібито під час російського обстрілу Одеси 18 листопада загинула олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан. Сама спортсменка заявила, що приголомшена такою новиною.

Про це розповіла у зверненні до підписників в Instagram сама Ольга Харлан.

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Якийсь треш

За словами спортсменки, новину про її "загибель" їй прислала одна з підписниць. Ольга Харлан стверджує, що була шокована цим постом і коментарями під ним.

"Слава Богу, ця інформація фейкова. Зі мною все добре. Але відписуйтесь на ф...г з цих сторінок. Не реагуйте на це. Це якийсь треш для мене. І ці сторінки, які таким чином залучають підписників, — це дуже низько", — заявила вона.

Ольга Харлан також закликала шанувальників перевіряти достовірність інформації, що гуляє мережею.

Зазначимо, що Ольга Харлан на Олімпійських іграх у Парижі виграла дві медалі й стала рекордсменкою України за кількістю нагород — дві золоті, одна срібна та три бронзові медалі на ОІ починаючи з 2008 року.

Після повернення в Україну 34-річна уродженка Миколаєва отримала нагороди "Легенда України" та "Орден Свободи" від президента Володимира Зеленського та "Хрест пошани" від голови СБУ Василя Малюка.

Нагадаємо, Ольга Харлан знялася для обкладинки журналу Playboy. Раніше спортсменка оголосила про заручини з італійським спортсменом Луїджі Самеле.