Харлан прокомментировала фейк о ее гибели в Одессе

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан. Фото: Instagram

В соцсетях распространяется информация, что во время российских обстрелов Одессы 18 ноября погибла олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан. Сама спортсменка заявила, что ошеломлена такой новостью.

Об этом рассказала в обращении к подписчикам в Instagram сама Ольга Харлан.

Читайте также:

Какой-то трэш

По словам спортсменки, новость о ее "гибели" ей прислала одна из подписчиц. Ольга Харлан утверждает, что была в шоке от этого поста и комментариев под ним.

"Слава Богу, эта информация фейковая. Со мной все хорошо. Но отписывайтесь на ф...г от этих страниц. Не реагируйте на это. Это какой-то трэш для меня. И эти страницы, которые таким образом привлекают подписчиков, — это очень низко", — заявила она.

Ольга Харлан также призвала поклонников проверять достоверность гуляющей по сети информации.

Отметим, что Ольга Харлан на Олимпийских играх в Париже выиграла две медали и стала рекордсменкой Украины по количеству наград — две золотые, одна серебряная и три бронзовых медали на ОИ, начиная с 2008 года.

После возвращения в Украину 34-летняя уроженка Николаева получила награды "Легенда Украины" и "Орден Свободы" от президента Владимира Зеленского и "Крест уважения" от главы СБУ Василия Малюка.

Напомним, Ольга Харлан снялась для обложки журнала Playboy. Ранее спортсменка объявила о помолвке с итальянским спортсменом Луиджи Самеле.