Харлан прокомментировала фейк о ее гибели в Одессе

Олимпийскую чемпионку из Николаева похоронили живой — подробности
В соцсетях распространяется информация, что во время российских обстрелов Одессы 18 ноября погибла олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан. Сама спортсменка заявила, что ошеломлена такой новостью.
Об этом рассказала в обращении к подписчикам в Instagram сама Ольга Харлан.
Какой-то трэш
По словам спортсменки, новость о ее "гибели" ей прислала одна из подписчиц. Ольга Харлан утверждает, что была в шоке от этого поста и комментариев под ним.
"Слава Богу, эта информация фейковая. Со мной все хорошо. Но отписывайтесь на ф...г от этих страниц. Не реагируйте на это. Это какой-то трэш для меня. И эти страницы, которые таким образом привлекают подписчиков, — это очень низко", — заявила она.
Ольга Харлан также призвала поклонников проверять достоверность гуляющей по сети информации.
Отметим, что Ольга Харлан на Олимпийских играх в Париже выиграла две медали и стала рекордсменкой Украины по количеству наград — две золотые, одна серебряная и три бронзовых медали на ОИ, начиная с 2008 года.
После возвращения в Украину 34-летняя уроженка Николаева получила награды "Легенда Украины" и "Орден Свободы" от президента Владимира Зеленского и "Крест уважения" от главы СБУ Василия Малюка.
Напомним, Ольга Харлан снялась для обложки журнала Playboy. Ранее спортсменка объявила о помолвке с итальянским спортсменом Луиджи Самеле.
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