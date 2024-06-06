Погода в Одесі і області сьогодні: 6 червня

Чоловік з парасолею. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 6 червня, в Одесі пануватиме спекотний день, незважаючи на можливі грози. Протягом доби передбачаються короткочасні дощі та сильні пориви вітру. Температура повітря підніметься до +28 °C, тож навіть під час опадів буде відчутно тепло.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Мінлива хмарність.

Вранці та вдень короткочасний дощ.

Температура вночі +18...+20 °C, вдень +26...28 °C.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура морської води +22...+23°C.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Вранці та вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі +15...+20 °C, вдень +26...+31 °C.

На автошляхах області видимість хороша.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 6 червня

Погода в Україні 6 червня лишатиметься з дощами та грозами. Але попри це в окремих регіонах країни очікується значне потепління до +33 °С.

Сьогодні атмосферні фронти із заходу та лінії сходження із сходу зумовлять короткочасні грозові дощі в західних областях, на Київщині, Чернігівщині, Полтавщині, Сумщині. Також існує загроза шквальних поривів вітру та граду. На решті території — без істотних опадів.

Температура повітря у четвер найвищою очікується на півдні та південному сході, до +27...+33 °С. Найсвіжішим буде завтра повітря на північному сході та на Волині, +22...+25 °С. Загалом передбачається протягом дня +25...+29 °С.

Детальний прогноз погоди в Україні. Фото: скриншот

Погода в Україні в червні 2024 року

Нагадаємо, що Діденко також розповіла, якою буде погода в Україні на початку літа. За її словами, можливі грозові зливи або незначні дощі, також спостерігатиметься пожежна небезпека.

Додамо, що синоптики розповіли, чим здивує цьогорічний червень українців. За даними фахівців, перший місяць літа буде теплішим, ніж торік.