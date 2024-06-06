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Обманчивая погода — синоптики предупредили одесситов о погодных условиях

6 июня 2024 05:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Одессе и области сегодня: 6 июня
Мужчина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 6 июня, в Одессе будет царить жаркий день, несмотря на возможные грозы. В течение суток ожидаются кратковременные дожди и сильные порывы ветра. Температура воздуха поднимется до +28 °C, поэтому даже во время осадков будет ощутимо тепло.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Утром и днем кратковременный дождь.
  • Температура ночью +18...+20 °C, днем +26...28 °C.
  • Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
  • Температура морской воды +22...+23°C.
Погода Одесса на 6 июня.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Утром и днем местами кратковременный дождь, гроза.
  • Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью +15...+20 °C, днем +26...+31 °C.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Погода Одесская область на 6 июня.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 6 июня

Погода в Украине 6 июня будет оставаться с дождями и грозами. Но, несмотря на это, в отдельных регионах страны ожидается значительное потепление до +33 °С.

Сегодня атмосферные фронты с запада и линии восхождения с востока обусловят кратковременные грозовые дожди в западных областях, Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской. Также существует угроза шквальных порывов ветра и града. На остальной территории — без существенных осадков.

Температура воздуха в четверг самой высокой ожидается на юге и юго-востоке, до +27...+33 °С. Самым свежим завтра будет воздух на северо-востоке и на Волыни, +22...+25 °С. В общем, предполагается в течение дня +25...+29 °С.

Погода в Украине на 6 июня.
Подробный прогноз погоды в Украине. Фото: скриншот

Погода в Украине в июне 2024 года

Напомним, что Диденко также рассказала, какой будет погода в Украине в начале лета . По ее словам, возможны грозовые ливни или небольшие дожди, также будет наблюдаться пожарная опасность.

Добавим, что синоптики рассказали, чем удивит июнь этого года украинцев. По данным специалистов, первый месяц лета будет теплее, чем в прошлом.

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