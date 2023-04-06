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ОМКФ-2023: де проходитиме головний фестиваль національного кіно

6 квітня 2023 16:00
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Анна Мурадова
Редактор
Місце проведення може змінитись
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одеський кінофестиваль повертається в Україну. Втім головний фестиваль національного кіно можливо пройде на заході країни. 

Про це під час брифінгу повідомив міський голова Чернівців Роман Клічук.

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"Є плани на літо. Фестивалів буде два — один в червні, інший в серпні. Йде мова за одеський кінофестиваль, який був традиційно в них. В цьому році, якщо знову ж таки нічого не зміниться, він буде в Чернівцях", — зазначив Роман Клічук. 

Що відомо про ОМКФ

Одеський міжнародний кінофестиваль — один з найбільших і найбільш очікуваних кінофестивалів України, що привертає увагу не лише місцевих жителів, але й кіношанувальників з усього світу. Фестиваль проводиться в Одесі щороку з 2010 року і є одним з головних культурних подій міста.

ОМКФ став дуже впливовою подією в кіноіндустрії та культурному житті України. За час свого існування фестиваль зібрав численні відомі імена зі світу кінематографа, включаючи режисерів, акторів, продюсерів та кінокритиків.

Окрім показу фільмів, ОМКФ також проводить майстер-класи, дискусії та пресконференцій з відомими кінодіячами.

У 2015 році ОМКФ став першим кінофестивалем в Україні, який отримав статус "A" від Федерації кінематографічних продюсерів (FIAPF), що підтверджує високий рівень фестивалю та його міжнародний статус.

Нагадаємо, Одеський міжнародний кінофестиваль вирішив долучилися до підготовки проведення Expo 2030, яке може пройти в нашому місті. Тож команда виступить партнером Одеси, як кандидата на проведення Всесвітньої виставки.

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