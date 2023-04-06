ОМКФ-2023: где будет проходить главный фестиваль национального кино

Место проведения может измениться

Одесский кинофестиваль возвращается в Украину Впрочем, главный фестиваль национального кино возможно пройдет на западе страны.

Об этом на брифинге сообщил городской голова Черновцов Роман Кличук.

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"Есть планы на лето. Фестивалов будет два — один в июне, другой в августе. Идет речь за одесский кинофестиваль, который был традиционно у них. В этом году, если опять-таки ничего не изменится, он будет в Черновцах", — отметил Роман Кличук.

Что известно об ОМКФ

Одесский международный кинофестиваль — один из самых больших и ожидаемых кинофестивалей Украины, привлекающий внимание не только местных жителей, но и кинолюбителей со всего мира. Фестиваль проводится в Одессе ежегодно с 2010 года и является одним из основных культурных событий города.

ОМКФ стал очень влиятельным событием в киноиндустрии и культурной жизни Украины. За время своего существования фестиваль собрал многие известные имена из мира кинематографа, включая режиссеров, актеров, продюсеров и кинокритиков.

Кроме показа фильмов, ОМКФ также проводит мастер-классы, дискуссии и пресс-конференции с известными кинодеятелями.

В 2015 году ОМКФ стал первым кинофестивалем в Украине, получившим статус "A" от Федерации кинематографических продюсеров (FIAPF), подтверждающий высокий уровень фестиваля и его международный статус.



Напомним, Одесский международный кинофестиваль решил приобщиться к подготовке проведения Expo 2030, которое может пройти в нашем городе. Так что команда выступит партнером Одессы, как кандидата на проведение Всемирной выставки.