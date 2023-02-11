Одесити можуть пройти курс про правила дорожнього руху для дошкільнят.

Активності поділять на вікові групи

МОН продовжив серію програми "Mr.Leader" про правила дорожнього руху. Програма передбачена для батьків, чиї дітки віком від 2 до 6 років.

Про це повідомили у Міністерстві освіти та науки України.

Всеукраїнська онлайн-система освіти та піклування за дітьми раннього дошкільного віку "Mr.Leader" відкрили набір на оналайн-заняття для малечі. За словами авторів проєкту, він дає можливість розвивати лідерські здібності у малюків, залежно від віку.

"На наймолодших учасників чекає тематичний день "Ігри біля дороги". Діти намалюють долоньками "неслухняний" м’яч, розіграють з іграшками сюжетні ситуації на дорозі",— йдеться у повідомленні МОН.

Фахівці для дітей 3-4 років підготували тематичний день "Безпека ігор біля дороги". На завданні спробують провести дитину на малюнку лабіринтом від майданчика додому по безпечній доріжці. Також пограють у рухливу гру "Світлофор" та "Припаркуй авто". А на сам кінець складуть пазл та побудують на макеті вулиці паркан із пластиліну та сірників. Для старших діток будуть розраховані свої, складніші завдання.

"Дошкільнята 4-5 та 5-6 років відвідають тематичний день "За кермом". Вони пограють у забавку "Кольорові велосипеди"; "проїдуться" ножицями по різних дорогах до намальованого магазину; намалюють шлях, яким автобус може доїхати до лісу. А також буде тематичний день "Будь уважним!". Вони пограють словесну гру "Можна — не можна", — анонсують автори повідомлення.

Нагадаємо, що про безпеку на дорозі розповідали й на Одещині. Так, триває акція "Не розгубись у темряві". Малечі та батькам, які також були присутні на заході, правоохоронці нагадали правила безпеки дорожнього руху в темну пору доби та умовах недостатньої видимості.