Одесситы могут пройти курс о правилах дорожного движения для дошкольников.

Активности делят на возрастные группы

МОН продолжил серию программы "Mr.Leader" о правилах дорожного движения. Программа предусмотрена для родителей, чьи дети возрастом от 2 до 6 лет.

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

Всеукраинская онлайн-система образования и попечительства за детьми раннего дошкольного возраста "Mr.Leader" открыли набор на онлайн занятия для малышей. По словам авторов проекта, данный курс дает возможность развивать лидерские способности у малышей в зависимости от возраста.

"Младших участников ждет тематический день "Игры у дороги". Дети нарисуют ладошками "непослушный" мяч, разыграют с игрушками сюжетные ситуации на дороге", — говорится в сообщении МОН.

Для детей 3-4 лет специалисты подготовили тематический день "Безопасность игр у дороги". На задании попытаются провести ребенка на рисунке лабиринтом домой по безопасной дорожке. Также поиграют в подвижную игру "Светофор" и "Припаркуй авто". А напоследок составят пазл и построят на макете улицы забор из пластилина и спичек. Для старших детей будут рассчитаны свои, более сложные задачи.

"Дошкольники 4-5 и 5-6 лет посетят тематический день "За рулем". Они поиграют в игрушку "Цветные велосипеды". Дети"проедутся" ножницами по разным дорогам в нарисованный магазин; нарисуют путь, которым автобус может доехать до леса. А также будет тематический день "Будь внимательным!" Они поиграют словесную игру "Можно — нельзя", — анонсируют авторы сообщения.

Напомним, что о безопасности на дороге рассказывали и в Одесской области. Так, продолжается акция "Не растеряйся в темноте". Малышам и родителям, также присутствовавшим на мероприятии, правоохранители напомнили правила безопасности дорожного движения в тёмное время суток и условиях недостаточной видимости.