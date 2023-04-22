Оновлення системи опалення в Одесі

Труби для опалення в котельні. Фото: pixabay

Одеса пережила один із найважчих опалювальних сезонів за свою історію. Але щоб наступного року ми були з теплом, необхідно оновити систему опалення.

Про реалізацію цього плану в умовах війни Новинам.LIVE розповів експерт у сфері ЖКГ Валерій Матковський.

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За його словами, це питання залишилося на етапі затвердженого плану.

"Не вірю у те, що міська влада правильно використає гроші. У мене надія лише на те, що все-таки будуть створені міські військові адміністрації, коли влада буде сконцентрована в одних руках. Тоді можемо сподіватися, що настане якась стабілізація, але треба підібрати правильну людину, а з цим є проблеми. Тут потрібен господар, який знає, що зробити і як", — наголошує Матковський.

Також він зазначив, що гроші, які наразі є в бюджеті міста, треба використовувати на критичні проблеми, адже минулий опалювальний сезон показав на усі недоліки, які є не тільки в опалювальній сфері, а й в інших. Кошти потрібно направити на користь одеситів.

"Треба розуміти, що сьогодні не той час, щоб все кардинально змінювати. Необхідно зберегти те, що є, а як тільки дозволять умови — от тоді розбудовувати, а кожну копійку варто використовувати ефективно", — додав експерт.

Нагадаємо, Україна завершила опалювальний сезон із профіцитом потужності та достатнім обсягом запасів енергоресурсів. Зараз вже готуються до наступної зими.

"Нафтогаз України" у 2023 році має намір припинити закупівлі природного газу за кордоном. Задовольняти потреби ринку планують виключно шляхом збільшення внутрішнього видобутку.