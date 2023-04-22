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Что нужно сделать, чтобы батареи одесситов были теплыми следующей зимой: мнение эксперта

22 апреля 2023 14:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Обновление системы отопления в Одессе
Трубы отопительные в котельной. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Одесса пережила один из самых трудных отопительных сезонов за свою историю. Но чтобы на следующий год мы были с теплом, необходимо обновить систему отопления.

О реализации этого плана в условиях войны Новинам рассказал эксперт в сфере ЖКХ Валерий Матковский.

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По его словам, этот вопрос остался на этапе утвержденного плана.

"Не верю в то, что городские власти правильно используют деньги. У меня надежда только на то, что все-таки будут созданы городские военные администрации, когда власть будет сконцентрирована в одних руках. Тогда можем надеяться, что наступит какая-то стабилизация, но надо подобрать правильного человека, а с этим есть проблемы. Здесь нужен хозяин, который знает, что сделать и как", — отмечает Матковский.

Также он отметил, что деньги, которые есть в бюджете города, нужно использовать на критические проблемы, ведь прошлый отопительный сезон показал на все недостатки, которые есть не только в отопительной сфере, но и в других. Средства нужно направить в пользу одесситов.

"Нужно понимать, что сегодня не то время, чтобы все кардинально менять. Необходимо сохранить то, что есть, а как только позволят условия — вот тогда строить, а каждую копейку следует использовать эффективно", — добавил эксперт.

Напомним, Украина завершила отопительный сезон с профицитом мощности и достаточным объемом запасов энергоресурсов. Сейчас уже готовятся к следующей зиме.

"Нафтогаз Украины" в 2023 году намерен прекратить закупки природного газа за рубежом. Удовлетворять потребности рынка планируется исключительно путем увеличения внутренней добычи.

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