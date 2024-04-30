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Опадів не очікується — синоптики дали прогноз погоду в Одесі на сьогодні

30 квітня 2024 05:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Одесі і області на сьогодні, 30 квітня
В Одесі очікується гарна погода без опадів. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

На фоні мінливої хмарності та відсутності опадів прогнозуються комфортні погодні умови в Одесі сьогодні, 30 квітня. Ночі будуть прохолодними, проте вдень очікується приємне тепл до 22°С. Морська вода прогріється до +14°С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Температура вночі +10...+12°С, вдень +20...+22°С.
Прогноз погоди в Одесі на 30 квітня
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер північно-східний, 9 — 14 м/с.
  • Температура вночі +7...+12°С, вдень +19..24°С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Одеській області на 30 квітня
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні на 30 квітня

Погода в Україні у вівторок, 30 квітня, очікується ясна і безхмарна. Повітря прогріється до +20°...+22°С, на Закарпатті — до +24°С і тільки в Криму буде свіжіше.

Мінлива хмарність очікується лише у південних регіонах — в Одеській, Миколаївській, Херсонській та Луганській областях. На решті територій пануватиме сонечко. 

Також у Криму можуть бути короткочасні дощі, які супроводжуватимуться спадом температури. На територій півострову очікується до +15°С.

Погода в Україні на 30 квітня
Прогноз погоди по Україні на 30 квітня. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Діденко спрогнозувала, якою буде погода в Україні на Великдень 5 травня. За її словами, тепло почне збільшуватися з передвеликоднього понеділка.

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