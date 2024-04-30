Погода в Одесі і області на сьогодні, 30 квітня

В Одесі очікується гарна погода без опадів. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

На фоні мінливої хмарності та відсутності опадів прогнозуються комфортні погодні умови в Одесі сьогодні, 30 квітня. Ночі будуть прохолодними, проте вдень очікується приємне тепл до 22°С. Морська вода прогріється до +14°С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Температура вночі +10...+12°С, вдень +20...+22°С.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер північно-східний, 9 — 14 м/с.

Температура вночі +7...+12°С, вдень +19..24°С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні на 30 квітня

Погода в Україні у вівторок, 30 квітня, очікується ясна і безхмарна. Повітря прогріється до +20°...+22°С, на Закарпатті — до +24°С і тільки в Криму буде свіжіше.



Мінлива хмарність очікується лише у південних регіонах — в Одеській, Миколаївській, Херсонській та Луганській областях. На решті територій пануватиме сонечко.



Також у Криму можуть бути короткочасні дощі, які супроводжуватимуться спадом температури. На територій півострову очікується до +15°С.

Прогноз погоди по Україні на 30 квітня. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Діденко спрогнозувала, якою буде погода в Україні на Великдень 5 травня. За її словами, тепло почне збільшуватися з передвеликоднього понеділка.