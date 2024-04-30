Погода в Одессе и области на сегодня, 30 апреля.

В Одессе ожидается хорошая погода без осадков. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

На фоне переменной облачности и отсутствия осадков прогнозируются комфортные погодные условия в Одессе сегодня, 30 апреля. Ночи будут прохладными, однако днем ожидается приятное тепло до 22°С. Морская вода прогреется до +14 °С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Температура ночью +10...+12°С, днем +20...+22°С.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 9 — 14 м/с.

Температура ночью +7...+12°С, днем +19..24°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине на 30 апреля

Погода в Украине во вторник, 30 апреля, ожидается ясная и безоблачная. Воздух прогреется до +20...+22°С, в Закарпатье — до +24°С и только в Крыму будет свежее.



Переменная облачность ожидается только в южных регионах – в Одесской, Николаевской, Херсонской и Луганской областях. На остальных территориях будет солнышко.



Также в Крыму могут быть кратковременные дожди, сопровождающиеся спадом температуры. На территории полуострова ожидается до +15°С.

Прогноз погоды по Украине на 30 апреля. Фото: скриншот

Напомним, что Диденко спрогнозировала, какой будет погода в Украине на Пасху 5 мая. По ее словам, тепло начнет увеличиваться с предпасхального понедельника.