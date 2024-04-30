Погода в Одессе и области на сегодня, 30 апреля.

Осадков не ожидается — синоптики дали прогноз погоды в Одессе на сегодня
На фоне переменной облачности и отсутствия осадков прогнозируются комфортные погодные условия в Одессе сегодня, 30 апреля. Ночи будут прохладными, однако днем ожидается приятное тепло до 22°С. Морская вода прогреется до +14 °С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Температура ночью +10...+12°С, днем +20...+22°С.
Погода в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер северо-восточный, 9 — 14 м/с.
- Температура ночью +7...+12°С, днем +19..24°С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Погода в Украине на 30 апреля
Погода в Украине во вторник, 30 апреля, ожидается ясная и безоблачная. Воздух прогреется до +20...+22°С, в Закарпатье — до +24°С и только в Крыму будет свежее.
Переменная облачность ожидается только в южных регионах – в Одесской, Николаевской, Херсонской и Луганской областях. На остальных территориях будет солнышко.
Также в Крыму могут быть кратковременные дожди, сопровождающиеся спадом температуры. На территории полуострова ожидается до +15°С.
Напомним, что Диденко спрогнозировала, какой будет погода в Украине на Пасху 5 мая. По ее словам, тепло начнет увеличиваться с предпасхального понедельника.
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