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Опалювальний сезон 2023-2024: в Одесі може з’явитись міні-ТЕЦ

1 березня 2023 15:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Опалювальний сезон 2023-2024: в Одесі може з’явитись міні-ТЕЦ
Їх використовуватимуть тільки під час війни
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Ще не добіг кінця поточний опалювальний сезон, а експерти вже пропонують ідеї як забезпечити теплом українців восени. Один із запропонованих варіантів — це створення в "проблемних" областях міні-ТЕЦ. 

Про це повідомив експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

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"Якщо готуватись до наступного опалювального сезону, можна ставити так звані міні-ТЕЦ, 100-200 мВт потужності на газу. Їх можна розмістити в Одеській області, в Києві є така необхідність, у Львові, в Харкові", — зазначив Юрій Корольчук.

Втім, як додав експерт після завершення війни,  ось ці потужності, які вироблятимуть ці міні-ТЕЦ не будуть використовуватись. У цьому не буде потреби, а вартість однієї такої міні ТЕЦ може бути близько півмільйони доларів США.

Опалювальний сезон 

Завершити опалювальний сезон в Україні планують за місяць – на початку квітня. У "Нафтогазі" закликають українців економно витрачати газ. Голова правління НАК “Нафтогаз України” Олексій Чернишов наголосив, що Україна забезпечена достатнім запасом природного газу на опалювальний сезон, але завершити його хотілося б раніше.

Нагадаємо,

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" у 2023 році має намір припинити закупівлі природного газу за кордоном. Задовольняти потреби ринку планують виключно внаслідок збільшення внутрішнього видобутку.

Як раніше зазначав Чернишов, цього року Нафтогаз планує наростити видобуток "блакитного палива" на 8%, приватні компанії — на 16%, але в умовах заборони експорту.

Фото PowerLink

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