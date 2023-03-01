Отопительный сезон 2023-2024: в Одессе может появиться мини-ТЭЦ

Их будут использовать только во время войны

Еще не подошел к концу текущий отопительный сезон, а эксперты уже предлагают идеи как обеспечить теплом украинцев осенью. Один из предложенных вариантов — это создание в "проблемных" областях мини-ТЭЦ.

Об этом сообщил эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

"Если готовиться к следующему отопительному сезону, можно ставить так называемые мини-ТЭЦ, 100-200 мВт мощности на газе. Их можно разместить в Одесской области, в Киеве есть такая необходимость, во Львове, в Харькове", — отметил Юрий Корольчук.

Впрочем, как добавил эксперт после завершения войны, вот эти мощности, которые будут производить эти мини-ТЭЦ, не будут использоваться. В этом не потребуется, а стоимость одной такой мини ТЭЦ может составлять около полумиллиона долларов США.

Отопительный сезон

Завершить отопительный сезон в Украине планируют через месяц – в начале апреля. В "Нефтегазе" призывают украинцев экономно тратить газ. Председатель правления НАК "Нефтегаз Украины" Алексей Чернышев подчеркнул, что Украина обеспечена достаточным запасом природного газа на отопительный сезон, но завершить его хотелось бы раньше.

Напомним, Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" в 2023 году намерена прекратить закупки природного газа за рубежом. Удовлетворять потребности рынка планируется исключительно вследствие увеличения внутренней добычи.

Как ранее отмечал Чернышев, в этом году "Нафтогаз" планирует нарастить добычу "голубого топлива" на 8%, частные компании — на 16%, но в условиях запрета экспорта.

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