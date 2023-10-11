На Одещині назвали дату початку опалювального сезону

Опалювальний сезон-2023: на Одещині назвали дату початку
В Одеській області триває підготовка до опалювального сезону. Попередньо енергетики зазначили, що планують пустити тепло в будинки вже з 1 листопада.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Минула зима для Одещини видалася дуже складною. Чи маємо ілюзії з приводу прийдешньої? Ні. Але робимо максимум, щоб жителі нашого регіону були зі світлом і теплом", — написав Кіпер.
Підготовка до опалювального сезону
Перевірки напередодні осінньо-зимового періоду пройшли:
- 1315 котелень,
- 1908 км теплових мереж,
- 248 об’єктів водопостачання,
- 8867 багатоквартирних житлових будинків,
- 489 дитячих садочків,
- 623 навчальних закладів,
- 399 закладів охорони здоров’я.
- Заготовлено майже 50 тисяч тонн посипкового матеріалу,
- 321 одиниця спеціалізованої техніки готова до роботи.
Також триває процес із переведення котелень на альтернативні види палива. Кожна 10 гКал в регіоні виробляється вже незалежно від наявності природного газу.
Кіпер окремо зазначив, що об’єкти централізованого водопостачання забезпечені генераторами на 86%, котельні централізованого теплопостачання — на 97%.
Забезпечення генераторами
Наразі 90% одеських шкіл забезпеченими альтернативними засобами живлення, а ось серед садочків цей показник сягає 75%. Об'єкти критичної інфраструктури готові до можливих блекаутів на 99%.
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