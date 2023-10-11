На Одещині назвали дату початку опалювального сезону

Жінка гріється біля батареї. Фото ілюстративне: pixabay

В Одеській області триває підготовка до опалювального сезону. Попередньо енергетики зазначили, що планують пустити тепло в будинки вже з 1 листопада.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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"Минула зима для Одещини видалася дуже складною. Чи маємо ілюзії з приводу прийдешньої? Ні. Але робимо максимум, щоб жителі нашого регіону були зі світлом і теплом", — написав Кіпер.

Підготовка до опалювального сезону

Перевірки напередодні осінньо-зимового періоду пройшли:

1315 котелень,

1908 км теплових мереж,

248 об’єктів водопостачання,

8867 багатоквартирних житлових будинків,

489 дитячих садочків,

623 навчальних закладів,

399 закладів охорони здоров’я.

Заготовлено майже 50 тисяч тонн посипкового матеріалу,

321 одиниця спеціалізованої техніки готова до роботи.

Також триває процес із переведення котелень на альтернативні види палива. Кожна 10 гКал в регіоні виробляється вже незалежно від наявності природного газу.

Кіпер окремо зазначив, що об’єкти централізованого водопостачання забезпечені генераторами на 86%, котельні централізованого теплопостачання — на 97%.

Забезпечення генераторами

Наразі 90% одеських шкіл забезпеченими альтернативними засобами живлення, а ось серед садочків цей показник сягає 75%. Об'єкти критичної інфраструктури готові до можливих блекаутів на 99%.

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