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Опалювальний сезон-2023: на Одещині назвали дату початку

11 жовтня 2023 17:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині назвали дату початку опалювального сезону
Жінка гріється біля батареї. Фото ілюстративне: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області триває підготовка до опалювального сезону. Попередньо енергетики зазначили, що планують пустити тепло в будинки вже з 1 листопада. 

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. 

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"Минула зима для Одещини видалася дуже складною. Чи маємо ілюзії з приводу прийдешньої? Ні. Але робимо максимум, щоб жителі нашого регіону були зі світлом і теплом", — написав Кіпер. 

Підготовка до опалювального сезону

Перевірки напередодні осінньо-зимового періоду пройшли: 

  • 1315 котелень,
  • 1908 км теплових мереж,
  • 248 об’єктів водопостачання,
  • 8867 багатоквартирних житлових будинків,
  • 489 дитячих садочків,
  • 623 навчальних закладів,
  • 399 закладів охорони здоров’я.
  • Заготовлено майже 50 тисяч тонн посипкового матеріалу,
  • 321 одиниця спеціалізованої техніки готова до роботи. 

Також триває процес із переведення котелень на альтернативні види палива. Кожна 10 гКал в регіоні виробляється вже незалежно від наявності природного газу. 

 Кіпер окремо зазначив, що об’єкти централізованого водопостачання забезпечені генераторами на 86%, котельні централізованого теплопостачання — на 97%.

Забезпечення генераторами

Наразі 90% одеських шкіл забезпеченими альтернативними засобами живлення, а ось серед садочків цей показник сягає 75%. Об'єкти критичної інфраструктури готові до можливих блекаутів на 99%.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді пояснили, як нараховують житлову субсидію у разі змін у складі сім'ї. Йдеться про ситуації, коли зменшилась кількість зареєстрованих у домогосподарстві членів родини.

Також ми писали, що українці невдовзі отримають комунальні платіжки із вищими сумами через необхідність розрахунку за послугу з опалення. Проте дехто з громадян може платити менше, адже низка категорій населення має право на пільги.

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