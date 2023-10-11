В Одесской области назвали дату начала отопительного сезона

Женщина греется возле батареи. Фото иллюстративное: pixabay

В Одесской области идет подготовка к отопительному сезону. Предварительно энергетики отметили, что планируют пустить тепло в дома уже с 1 ноября.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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"Прошлая зима для Одесщины показалась очень сложной. Имеем ли иллюзии по поводу грядущей? Нет. Но делаем максимум, чтобы жители нашего региона были со светом и теплом", — написал Кипер.

Подготовка к отопительному сезону

Проверки в преддверии осенне-зимнего периода прошли:

1315 котельных,

1908 км тепловых сетей,

248 объектов водоснабжения,

8867 многоквартирных жилых домов,

489 детских садов,

623 учебных заведения,

399 заведений здравоохранения.

Заготовлено почти 50 тысяч тонн посыпочного материала,

321 единица специализированной техники готова к работе.

Также идет процесс по переводу котельных на альтернативные виды топлива. Каждая 10 гКал в регионе производится уже вне зависимости от наличия природного газа.

Кипер особо отметил, что объекты централизованного водоснабжения обеспечены генераторами на 86%, котельные централизованного теплоснабжения — на 97%.

Снабжение генераторами

Сейчас 90% одесских школ обеспечены альтернативными средствами питания, а вот среди садов этот показатель достигает 75%. Объекты критической инфраструктуры готовы к возможным блэкаутам на 99%.

Напомним, в Пенсионном фонде объяснили, как насчитывают жилищную субсидию в случае изменений в составе семьи. Речь идет о ситуациях, когда уменьшилось количество зарегистрированных в домохозяйстве членов семьи.

Также мы писали, что украинцы вскоре получат коммунальные платежи с более высокими суммами из-за необходимости расчета за услугу отопления. Однако некоторые граждане могут платить меньше, ведь ряд категорий населения имеют право на льготы.