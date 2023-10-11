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Отопительный сезон-2023: в Одесской области назвали дату начала

11 октября 2023 17:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области назвали дату начала отопительного сезона
Женщина греется возле батареи. Фото иллюстративное: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области идет подготовка к отопительному сезону. Предварительно энергетики отметили, что планируют пустить тепло в дома уже с 1 ноября.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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"Прошлая зима для Одесщины показалась очень сложной. Имеем ли иллюзии по поводу грядущей? Нет. Но делаем максимум, чтобы жители нашего региона были со светом и теплом", — написал Кипер.

Подготовка к отопительному сезону

Проверки в преддверии осенне-зимнего периода прошли:

  • 1315 котельных,
  • 1908 км тепловых сетей,
  • 248 объектов водоснабжения,
  • 8867 многоквартирных жилых домов,
  • 489 детских садов,
  • 623 учебных заведения,
  • 399 заведений здравоохранения.
  • Заготовлено почти 50 тысяч тонн посыпочного материала,
  • 321 единица специализированной техники готова к работе.

Также идет процесс по переводу котельных на альтернативные виды топлива. Каждая 10 гКал в регионе производится уже вне зависимости от наличия природного газа.

Кипер особо отметил, что объекты централизованного водоснабжения обеспечены генераторами на 86%, котельные централизованного теплоснабжения — на 97%.

Снабжение генераторами

Сейчас 90% одесских школ обеспечены альтернативными средствами питания, а вот среди садов этот показатель достигает 75%. Объекты критической инфраструктуры готовы к возможным блэкаутам на 99%.

Напомним, в Пенсионном фонде объяснили, как насчитывают жилищную субсидию в случае изменений в составе семьи. Речь идет о ситуациях, когда уменьшилось количество зарегистрированных в домохозяйстве членов семьи.

Также мы писали, что украинцы вскоре получат коммунальные платежи с более высокими суммами из-за необходимости расчета за услугу отопления. Однако некоторые граждане могут платить меньше, ведь ряд категорий населения имеют право на льготы.

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