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Опалювальний сезон 2023: наскільки готова Одеса до холодів

14 вересня 2023 17:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Опалювальний сезон 2023: наскільки готова Одеса до холодів
Жінка біля батареї. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі продовжується підготовка до опалювального сезону. Наразі 94% соціальної сфери та житлово-комунального господарства готові до настання холодів. 

Про це на брифінгу у Медіацентрі Україна — Одеса розповів заступник директора Департаменту систем життєзабезпечення Одеської обласної військової адміністрації Володимир Карпич.

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Підготовка до опалювального сезону

Зокрема, вже проведено ремонтні роботи на 1191 котельнях, підготовлено 1797 км тепломереж та 7992 багатоквартирних житлових будинків. Роботи відповідають графіку, і наразі немає жодних проблем з технічною готовністю об'єктів соціальної сфери та житлово-комунального господарства.

Заступник директора також підкреслив, що 17% котелень у регіоні, або 221, перейшли на альтернативні джерела палива, відмовившись від природного газу. До початку опалювального сезону планується завершити роботи з адаптації ще 13 альтернативних котелень.

"В середньому 85% об’єктів критичної інфраструктури Одещини забезпечені генераторами. у випадку перебоїв з електропостачанням забезпечать безперебійну роботу котелень, водонасосних станцій. Не за всіх об’єктах, на жаль, можна поставити генератор. І не завжди на підприємствах є кваліфіковані енергетики, які можуть обслуговувати цю техніку", — розповів посадовець.

Нагадаємо, кластер Організації Об'єднаних Націй з питань житла та непродовольчих товарів в Україні допоможе громадянам підготуватися до зими. На це передбачено 200 млн доларів.

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