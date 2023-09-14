Опалювальний сезон 2023: наскільки готова Одеса до холодів
В Одесі продовжується підготовка до опалювального сезону. Наразі 94% соціальної сфери та житлово-комунального господарства готові до настання холодів.
Про це на брифінгу у Медіацентрі Україна — Одеса розповів заступник директора Департаменту систем життєзабезпечення Одеської обласної військової адміністрації Володимир Карпич.
Підготовка до опалювального сезону
Зокрема, вже проведено ремонтні роботи на 1191 котельнях, підготовлено 1797 км тепломереж та 7992 багатоквартирних житлових будинків. Роботи відповідають графіку, і наразі немає жодних проблем з технічною готовністю об'єктів соціальної сфери та житлово-комунального господарства.
Заступник директора також підкреслив, що 17% котелень у регіоні, або 221, перейшли на альтернативні джерела палива, відмовившись від природного газу. До початку опалювального сезону планується завершити роботи з адаптації ще 13 альтернативних котелень.
"В середньому 85% об’єктів критичної інфраструктури Одещини забезпечені генераторами. у випадку перебоїв з електропостачанням забезпечать безперебійну роботу котелень, водонасосних станцій. Не за всіх об’єктах, на жаль, можна поставити генератор. І не завжди на підприємствах є кваліфіковані енергетики, які можуть обслуговувати цю техніку", — розповів посадовець.
Нагадаємо, кластер Організації Об'єднаних Націй з питань житла та непродовольчих товарів в Україні допоможе громадянам підготуватися до зими. На це передбачено 200 млн доларів.