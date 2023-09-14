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Отопительный сезон 2023: насколько готова Одесса к холодам

14 сентября 2023 17:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Отопительный сезон 2023: насколько готова Одесса к холодам
Женщина возле батареи. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе продолжается подготовка к отопительному сезону. В настоящее время 94% социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства готовы к наступлению холодов.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина — Одесса рассказал заместитель директора Департамента систем жизнеобеспечения Одесской областной военной администрации Владимир Карпич.

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Подготовка к отопительному сезону

В частности, уже проведены ремонтные работы на 1191 котельных, подготовлено 1797 км теплосетей и 7992 многоквартирных жилых дома. Работы соответствуют графику, и нет никаких проблем с технической готовностью объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства.

Замдиректора также подчеркнул, что 17% котельных в регионе, или 221, перешли на альтернативные источники топлива, отказавшись от природного газа. К началу отопительного сезона планируется завершить работы по адаптации еще 13 альтернативных котельных.

"В среднем 85% объектов критической инфраструктуры Одесчины обеспечены генераторами. В случае перебоев с электроснабжением обеспечат бесперебойную работу котельных, водонасосных станций. Не по всем объектам, к сожалению, можно поставить генератор. И не всегда на предприятиях есть квалифицированные энергетики, которые могут обслуживать эту технику", — рассказал чиновник.

Напомним, кластер Организации Объединенных Наций по вопросам жилья и непродовольственных товаров в Украине поможет гражданам подготовиться к зиме. На это предусмотрено 200 млн долларов.

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