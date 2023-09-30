Опалювальний сезон на Одещині

Віцепрем'єр-міністр — міністерка Ірина Верещук. Фото: Новини.LIVE

Одещина посилено продовжує готуватися до опалювального сезону. Станом на кінець вересня 86% потужностей регіону готові забезпечити осінньо-зимовий період з мінімальними відключеннями або без них, якщо не буде обстрілів енергетичної інфраструктури.

Про це на запитання журналістів Новини.LIVE розповіла віцепрем’єр-міністерка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

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За її словами, попри складність проходження минулого сезону, Одеська область завершує підготовку, щоб усі споживачі пережили холоди з теплом.

"На сьогодні 86% — це не поганий показник, враховуючи кліматичні умови Одещини, коли навіть у листопаді чи грудні бувають теплі дні. І ми розуміємо, що попереду є ще принаймні місяць, але ми готуємося до важкої зими", — сказала Верещук.

Також вона наголосила про проблеми у Миколаївській та Херсонській області, де опалювальний сезон залежить від дров через пошкоджені газогони.

"Необхідні ще резерви палива. І це не тільки проблеми Одещини, а й всієї України, де треба мінімум 1000 тонн пального зарезервувати на випадок блекауту. Херсонщина має менший показник підготовки, там більше нас турбує сільська місцевість, де люди потребують забезпечення саме деревиною. Миколаївщина теж цього потребує, вони вже разом із міжнародними партнерами продовжують підготовку до зими", — резюмувала Ірина Верещук.

Підготовка до обстрілів інфраструктури

За словами віцепрем’єр-міністр — міністерки, Росія цього року знову продовжить обстріли критичної інфраструктури, щоб виснажити населення. Для цього вони навіть зберігають певний ракетний арсенал.

"Ми розуміємо, що країна-терорист №1 робить усе, щоб люди страждали. І тому наше завдання — зробити так, щоб люди якомога менше страждали і були впевнені у тому, що ми переживемо цю зиму і переможемо", — додала Верещук.

Нагадаємо, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що цієї зими в енергосистемі буде дещо менший запас міцності ніж той, який був на початок масованої ракетної кампанії минулого року. У випадку повторного обстрілу енергооб'єктів енергетики там розуміють, яким чином покривати споживання під час зимових навантажень