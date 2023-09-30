Отопительный сезон в Одесской области

Вице-премьер-министр — министр Ирина Верещук. Фото: Новини.LIVE

Одесчина усиленно продолжает готовиться к отопительному сезону. По состоянию на конец сентября 86% мощностей региона готовы обеспечить осенне-зимний период с минимальными или без них отключениями, если не будет обстрелов энергетической инфраструктуры.

Об этом на вопрос журналистов Новини.LIVE рассказала вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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По ее словам, несмотря на сложность прохождения в прошлом сезоне, Одесская область завершает подготовку, чтобы все потребители пережили холода с теплом.

"На сегодняшний день 86% — это не плохой показатель, учитывая климатические условия Одесщины, когда даже в ноябре или декабре бывают теплые дни. И мы понимаем, что впереди есть еще минимум месяц, но мы готовимся к тяжелой зиме", — сказала Верещук.

Также она отметила проблемы в Николаевской и Херсонской области, где отопительный сезон зависит от дров из-за поврежденных газопроводов.

"Необходимы еще резервы топлива. И это не только проблемы Одесщины, но и всей Украины, где нужно минимум 1000 тонн горючего зарезервировать на случай блекаута. Херсонщина имеет меньший показатель подготовки, там больше нас беспокоит сельская местность, где люди нуждаются в обеспечении именно древесиной. Николаевщина тоже в этом нуждается, они уже вместе с международными партнерами продолжают подготовку к зиме", — резюмировала Ирина Верещук.

Подготовка к обстрелам инфраструктуры

По словам вице-премьер-министра — министра, Россия в этом году снова продолжит обстрелы критической инфраструктуры, чтобы истощить население. Для этого они сохраняют даже определенный ракетный арсенал.

"Мы понимаем, что страна-террорист №1 делает все, чтобы люди страдали. И потому наша задача - сделать так, чтобы люди как можно меньше страдали и были уверены в том, что мы переживем эту зиму и победим", — добавила Верещук.

Напомним, председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что этой зимой в энергосистеме будет несколько меньший запас прочности, чем тот, который был до начала массированной ракетной кампании в прошлом году. В случае повторного обстрела энергообъектов энергетики там понимают, как покрывать потребление во время зимних нагрузок.