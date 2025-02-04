Голова оперативного командування "Південь" пішов у відставку - причини

Геннадій Шаповалов. Фото: Оперативне командування "Південь"

Командувач військ оперативного командування "Південь" бригадний генерал Геннадій Шаповалов пішов у відставку. Військовий очолював оперативне об’єднання сухопутних військ протягом дев’яти місяців.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

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Причини відставки

Бригадний генерал пішов з посади, але це не означає, що він йде зі служби. Ще 19 січня президент України призначив Геннадія Шаповалова координувати військову допомогу Україні у Вісбадені. Додамо, що у цьому німецькому місті розташоване місце дислокації командування НАТО з надання допомоги та тренування для України (NSATU).

"Гордий тим, що був частиною цієї міцної злагодженої та вмотивованої команди професіоналів-управлінців, справжніх воїнів та істинних патріотів України!", — написав Геннадій Шаповалов.

Що відомо про Шаповалова

Свого часу закінчив Інститут танкових військ при Харківському державному політехнічному університеті та Командно-штабний інститут застосування військ Національного університету оборони України. Потім навчався у Національному університеті "Острозька академія" та закінчив Військовий коледж Армії США, де готують старший офіцерський склад американських Сухопутних військ. Крім того, був командиром окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. В березні 2022 року отримав звання бригадного генерала, а у квітні 2024 став командувачем оперативного командування "Південь".

Нагадаю, нещодавно ми писали про пріоритети для ЗСУ. А також про зміни в українській армії під час війни.

