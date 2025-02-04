Глава оперативного командования "ЮГ" пошел в отставку - причины

Оперативное командование "Юг" осталось без руководителя — причины
Командующий войсками оперативного командования "Юг" бригадный генерал Геннадий Шаповалов ушел в отставку. Военный возглавлял оперативное объединение сухопутных войск в течение девяти месяцев.
Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".
Причины отставки
Бригадный генерал ушел с должности, но это не значит, что он уходит со службы. Еще 19 января президент Украины назначил Геннадия Шаповалова координировать военную помощь Украине в Висбадене. Добавим, что в этом немецком городе расположено место дислокации командования НАТО по оказанию помощи и тренировки для Украины (NSATU).
"Горд тем, что был частью этой крепкой слаженной и мотивированной команды профессионалов-управленцев, настоящих воинов и истинных патриотов Украины!", — написал Геннадий Шаповалов.
Что известно о Шаповалове
В свое время окончил Институт танковых войск при Харьковском государственном политехническом университете и Командно-штабной институт применения войск Национального университета обороны Украины. Затем учился в Национальном университете "Острожская академия" и окончил Военный колледж Армии США, где готовят старший офицерский состав американских Сухопутных войск. Кроме того, был командиром отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. В марте 2022 года получил звание бригадного генерала, а в апреле 2024 года стал командующим оперативного командования "Юг".
Напомню, недавно мы писали о приоритетах для ВСУ. А также об изменениях в украинской армии во время войны.
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