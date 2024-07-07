Пасивна оборона – Братчук розповів деталі операції зі знищення макетів на Одещині

Вибух після влучання ракети. Фото: скриншот

Російські окупанти витратили дві балістичні ракети "Іскандер-М" на удари по муляжах на Одещині. Так, загарбники знищили фейкову радіолокаційну станцію "Жираф" та зенітно-ракетні комплекси Patriot. Наразі відомо, що ця операція ретельно готувалась українськими військовими.

Про це в етері телемарафону "Ми — Україна" заявив речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук.

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Знищення муляжів на Одещині

"Ця операція проводилася без жодного натяку, який би міг видати плани наших військових. Це зіграло свою роль, коли ворог атакував підготовлені позиції. Команда повітряних сил Збройних сил України зуміла організувати оборону таким чином, що ворог був введений в оману", — сказав військовий.

Він також додав, що це стало можливим завдяки витримці та винахідливості українських військових. Окрім цього, він повідомив, що під час цієї операції активно використовувалися макети бойової техніки, що допомогло відвернути увагу ворога.

"Деякі деталі залишаються засекреченими, але відомо, що під час її проведення виникали нові ідеї, які змінювали хід самої операції", — сказав Братчук.

Речник також анонсував більше таких стратегій в майбутньому. Він також зазначив, що Сили оборони зараз активно працюють над питанням знищення російських дронів-розвідників в українському небі.

Більше про ситуацію на фронті

Нагадаємо, у ніч проти неділі, 7 липня, російські загарбники обстріляли Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М" та 13 ударними БпЛА типу Shahed-131/136. Жоден з ворожих дронів не долетів до цілі.

Також ми писали, що за даними іноземних ЗМІ, Україна отримала партію військової допомоги від Іспанії. Зокрема, іспанці передали українським військовим танки й ракети для Patriot.

Додамо, експерт з питань розвитку авіаційного ринку Богдан Долінце переконаний, що очікувати, що у Росії закінчиться авіаційна техніка, не варто. Проте у ворога є проблеми з досвідченими пілотами.