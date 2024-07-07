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Операция тщательно готовилась — Братчук об уничтожении макетов военной техники на Одесчине

7 июля 2024 10:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Пассивная оборона – Братчук рассказал детали операции по уничтожению макетов в Одесской области
Взрыв после попадания ракеты. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Российские оккупанты потратили две баллистические ракеты "Искандер-М" на удары по муляжам в Одесской области. Так, захватчики уничтожили фейковую радиолокационную станцию "Жираф" и зенитно-ракетные комплексы Patriot. Известно, что эта операция тщательно готовилась украинскими военными.

Об этом в эфире телемарафона "Мы — Украина" заявил спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук.

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"Эта операция проводилась без всякого намека, который мог бы выдать планы наших военных. Это сыграло свою роль, когда враг атаковал подготовленные позиции. Команда воздушных сил Вооруженных сил Украины сумела организовать оборону таким образом, что враг был введен в заблуждение", — сказал военный.

Он также добавил, что это стало возможным благодаря выдержке и изобретательности украинских военных. Кроме того, он сообщил, что во время этой операции активно использовались макеты боевой техники, что помогло отвлечь врага.

"Некоторые детали остаются засекреченными, но известно, что во время ее проведения возникали новые идеи, которые изменяли ход самой операции", — сказал Братчук.

Спикер также анонсировал больше таких стратегий в будущем. Он также отметил, что Силы обороны сейчас активно работают над вопросом уничтожения российских дронов-разведчиков в украинском небе.

Больше о ситуации на фронте

Напомним, в ночь на воскресенье, 7 июля, российские захватчики обстреляли Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 13 ударными БпЛА типа Shahed-131/136. Ни один из вражеских дронов не долетел до цели.

Также мы писали, что, по данным иностранных СМИ, Украина получила партию военной помощи от Испании. В частности, испанцы передали украинским военным танки и ракеты для Patriot.

Добавим, эксперт по вопросам развития авиационного рынка Богдан Долинце убежден, что ожидать, что у России закончится авиационная техника, не стоит. Однако у врага есть проблемы с опытными пилотами.

Одесса Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы ракетный удар

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