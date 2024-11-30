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Оприлюднені графіки відключень світла для споживачів Одеси

30 листопада 2024 09:15
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Як в Одесі відключатимуть світло в суботу: детальний розклад
Енергетик ремонтує обладнання. Фото ілюстративне: ДТЕК
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 30 листопада, в Одесі та області діють стабілізаційні графіки відключення світла. Споживачів розподілили на шість груп, аби забезпечити рівномірне постачання електроенергії.

Про це повідомили у пресслужбі "ДТЕК Одеські електромережі".

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Графіки відключення  світла. Фото: ДТЕК

Графіки відключень на 30 листопада

Відключення світла можуть змінюватися протягом дня залежно від оновлених команд оператора Укренерго, зазначають енергетики.

1 група: з 00:00 до 01:00 та з 15:00 до 19:00.
2 група: з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00.
3 група: з 10:00 до 13:00 та з 18:00 до 21:00.
4 група: з 12:00 до 14:00 та з 19:00 до 23:00.
5 група: з 13:00 до 16:00.
6 група: з 14:00 до 07:00.

Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Енергетики просять споживачів обмежити використання потужних приладів у години наявності світла, щоб уникнути перевантаження енергосистеми.

Як дізнатися свій графік

ДТЕК Одеські електромережі пропонує кілька способів отримати інформацію про відключення:

Сайт: розділ "Відсутня електроенергія?".
Чат-боти: у Viber та Telegram.
Соцмережі: приватні повідомлення у Facebook.
Подання заявки: на сайті компанії.

Нагадаємо, ми писали як і коли варто передавати показники лічильників, щоб не нарахували зайвого. Також ми розповідали, що попри складність тарифного питання, у грудні ціну на електроенергію для побутових споживачів підвищувати не будуть. Вона залишиться на рівні 4,32 грн/кВт-год.

Одеса Одеська область Новини Одеси ДТЕК відключення світла графіки відключень світла

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