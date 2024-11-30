Как в Одессе будут отключать свет в субботу: детальное расписание

Обнародованы графики отключений света для потребителей Одессы
Сегодня, 30 ноября, в Одессе и области действуют стабилизационные графики отключения света . Потребителей разделили на шесть групп, чтобы обеспечить равномерную поставку электроэнергии.
Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Одесские электросети".
Графики отключений на 30 ноября
Отключение света может изменяться в течение дня в зависимости от обновленных команд оператора Укрэнерго, отмечают энергетики.
1 группа: с 00:00 до 01:00 и с 15:00 до 19:00.
2 группа: с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00.
3 группа: с 10:00 до 13:00 и с 18:00 до 21:00.
4 группа: с 12:00 до 14:00 и с 19:00 до 23:00.
5 группа: с 13:00 до 16:00.
6 группа: с 14:00 до 07:00.
Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Энергетики просят потребителей ограничить использование мощных приборов в часы наличия света во избежание перегрузки энергосистемы.
Как узнать свой график
ДТЭК Одесские электросети предлагает несколько способов получить информацию об отключении:
Сайт: раздел "Отсутствует электроэнергия?".
Чат-боты: в Viber и Telegram.
Соцсети: частные сообщения в Facebook.
Подача заявки: на сайте компании.
Напомним, мы писали, как и когда следует передавать показатели счетчиков, чтобы не насчитали лишнего. Также мы рассказывали, что, несмотря на сложность тарифного вопроса, в декабре цену на электроэнергию для бытовых потребителей повышать не будут. Она останется на уровне 4,32 грн/кВт-ч.
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