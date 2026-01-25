Нові житлові послуги у ЦНАПах Одеси: як отримати квартиру

Жінка з дитиною у квартирі. Фото ілюстративне: freepik

З 23 січня в усіх підрозділах ЦНАПу Одеси почали приймати заяви на взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, та на видачу ордерів на житло. Раніше ці послуги були доступні лише через районні адміністрації.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

Як отримати ордер на квартиру в Одесі

В Одесі розширили перелік адміністративних послуг, які можна отримати через Центри надання адміністративних послуг. Відтепер у ЦНАПах приймають документи на взяття громадян на квартирний облік, а також на видачу ордерів на жилі приміщення.

Подати заяву можуть мешканці міста за місцем фактичного проживання або за реєстрацією в Одесі. Окремо передбачено можливість звернення для внутрішньо переміщених осіб з-поміж учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни, членів їхніх родин, а також сімей загиблих Захисників і Захисниць України.

Отримати ордер на житлове приміщення можна на підставі рішення про надання житла. Звернення приймають за місцем реєстрації заявника або за місцеперебування підприємства чи установи, які надали житло, зокрема службове.

Як записатися в ЦНАП

Прийом громадян здійснюється лише за попереднім записом до електронної черги. Зареєструватися можна кількома способами:

через офіційний сайт ЦНАПу Одеси,

за телефоном контакт-центру 705-55-55,

або через мобільний застосунок MISTO.

У міськраді зазначають, що новий формат має спростити доступ до житлових послуг та зменшити навантаження на районні адміністрації.

