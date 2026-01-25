Новые жилищные услуги в ЦПАУ Одессы: как получить квартиру

Женщина с ребенком в квартире. Фото иллюстративное: freepik

С 23 января во всех подразделениях ЦПАУ Одессы начали принимать заявления на постановку на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и на выдачу ордеров на жилье. Ранее эти услуги были доступны только через районные администрации.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

В Одессе расширили перечень административных услуг, которые можно получить через Центры предоставления административных услуг. Теперь в ЦПАУ принимают документы на постановку граждан на квартирный учет, а также на выдачу ордеров на жилые помещения.

Подать заявление могут жители города по месту фактического проживания или по регистрации в Одессе. Отдельно предусмотрена возможность обращения для внутренне перемещенных лиц из числа участников боевых действий, людей с инвалидностью вследствие войны, членов их семей, а также семей погибших Защитников и Защитниц Украины.

Получить ордер на жилое помещение можно на основании решения о предоставлении жилья. Обращение принимают по месту регистрации заявителя или по местонахождению предприятия или учреждения, которые предоставили жилье, в том числе служебное.

Как записаться в ЦПАУ

Прием граждан осуществляется только по предварительной записи в электронную очередь. Зарегистрироваться можно несколькими способами:

через официальный сайт ЦПАУ Одессы,

по телефону контакт-центра 705-55-55,

или через мобильное приложение MISTO.

В горсовете отмечают, что новый формат должен упростить доступ к жилищным услугам и уменьшить нагрузку на районные администрации.

Напомним, могут ли отобрать квартиру выданную вне реестра в 2026 году. Также мы писали, какие планировки квартир почти не интересуют покупателей.