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Оренда квартири в Одесі "з'їдає" майже пів зарплатні — деталі

23 листопада 2024 14:44
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Скільки коштує оренда квартири в Одесі
Багатоповерхові будинки. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Під час війни оренда житла впливає на добробут українців як ніколи раніше. В Одесі ціни на оренду "з'їдають" майже половину середньої зарплати, тоді як у  в Миколаєві обійдеться у 28%.

 Такі дані опубліковані у дослідженні доступності житла ЛУН і Work.ua.

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Дані щодо оренди квартири в Одесі. Фото: ЛУН та Work.ua

Ціни на оренду квартири в Одесі

Фахівці стверджують, що для Одеси цей показник складає 43% від середньої зарплати, у Харкові — 21%, а в Ужгороді рекордні 87%.

Ціни на однокімнатні квартири значно різняться. В Одесі оренда обходиться в 9 000 на місяць, у Харкові — 4 000, а в Ужгороді — майже 19 000.

Експерти пояснюють, що під час війни орендні ставки залежать не лише від економіки, а й від рівня безпеки. Ужгород, як віддалене від зони бойових дій місто, демонструє високий попит на житло та, відповідно, підвищення цін. Натомість Харків, Миколаїв і Запоріжжя залишаються найдоступнішими через складну безпекову ситуацію.

Ціни на квартиру 

Вартість квартир теж варіюється: так за даними дослідження в Одесі однокімнатка квартира на вторинці коштує 38 тисяч доларів, а в Миколаєві — 21 тисячу доларів, у Львові — 65 тисяч доларів, а в Херсоні — лише 15 тисяч доларів.

Оренда квартири в Одесі "з'їдає" майже пів зарплатні — деталі - фото 2
Ціни на квартири в Одесі. Фото: ЛУН та Work.ua

Що стосується новобудов, то в Одесі однокімнатка квартира в таких будинках коштує уже 40 тисяч доларів. В Миколаєві — 28 тисяч доларів.

Оренда квартири в Одесі "з'їдає" майже пів зарплатні — деталі - фото 3
Ціни на квартири в новобудовах. Фото: ЛУН та Work.ua

Якість життя

Дослідники також оцінили якість життя у містах. У топ-міста з найчистішим повітрям увійшли Одеса, Львів і Вінниця, тоді як Миколаїв навіть не потрапив до першої десятки.

Оренда квартири в Одесі "з'їдає" майже пів зарплатні — деталі - фото 4
Найчистіше повітря в Україні. Фото: ЛУН та Work.ua

Нагадаємо, у деяких громадян України могла виникнути заборгованість за комунальні послуги. Якщо цим питанням довго не займатись, до споживача можуть застосувати певні правові санкції. Також українські військовослужбовці можуть отримати безплатне житло від держави.

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