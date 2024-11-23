Сколько стоит аренда квартиры в Одессе

Многоэтажные дома. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Во время войны аренда жилья влияет на благосостояние украинцев как никогда раньше. В Одессе цены на аренду "съедают" почти половину средней зарплаты, в то время как в Николаеве обойдется в 28%.

Такие данные опубликованы в исследовании доступности жилья ЛУН и Work.ua.

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Данные по аренде квартиры в Одессе. Фото: ЛУН и Work.ua

Цены на аренду квартиры в Одессе

Специалисты утверждают, что для Одессы этот показатель составляет 43% средней зарплаты, в Харькове — 21%, а в Ужгороде рекордные 87%.

Цены на однокомнатные квартиры значительно разнятся. В Одессе аренда обходится в 9 000 в месяц, в Харькове — 4 000, а в Ужгороде — почти 19 000.

Эксперты объясняют, что во время войны арендные ставки зависят не только от экономики, но и уровня безопасности. Ужгород как отдаленный от зоны боевых действий город демонстрирует высокий спрос на жилье и, соответственно, повышение цен. Харьков, Николаев и Запорожье остаются самыми доступными из-за сложной ситуации безопасности.

Цены на квартиру

Стоимость квартир тоже варьируется: так, по данным исследования в Одессе, однокомнатная квартира на вторичке стоит 38 тысяч долларов, а в Николаеве — 21 тысячу долларов, во Львове — 65 тысяч долларов, а в Херсоне — всего 15 тысяч долларов.

Цены на квартиры в Одессе. Фото: ЛУН и Work.ua

Что касается новостроек, то в Одессе однокомнатная квартира в таких домах стоит уже 40 тысяч долларов. В Николаеве — 28 тысяч долларов.

Цены на квартиры в новостройках. Фото: ЛУН и Work.ua

Качество жизни

Исследователи также оценили качество жизни в городах. В топ-города с чистым воздухом вошли Одесса, Львов и Винница, тогда как Николаев даже не попал в первую десятку.

Самый чистый воздух в Украине. Фото: ЛУН и Work.ua

Напомним, у некоторых граждан Украины могла возникнуть задолженность за коммунальные услуги. Если этим вопросом долго не заниматься, к потребителю могут быть применены определенные правовые санкции. Также украинские военнослужащие могут получить бесплатное жилье от государства.