На Одещині 19-річний шахрай ошукав людей на 100 тисяч гривень

Шахрай телефонував нібито від імені банку. Фото: ілюстративне/Новини.LIVE

Шестеро мешканців різних областей стали жертвами 19-річного афериста з Березівського району. Хлопець видавав себе за працівника банка й видурював гроші у клієнтів.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції у середу, 1 січня.

Читайте також:

Як працювала схема

Хлопець знаходив номери телефонів на сторінках потерпілих у соцмережах. Дзвонячи їм, він представлявся співробітником банка й повідомляв, що невідомі намагаються зняти гроші з їхніх рахунків. Щоби врятувати кошти, треба терміново перерахувати їх зі старого рахунку на новий, щойно відкритий "банкіром". У цю історію повірили троє чоловіків з Чернігівської, Івано-Франківської та Хмельницької областей. Зловмисник отримав від них понад 57 тис. грн.

Нові оборудки

Хлопця викрили поліцейські. Але поки тривала судова справа, він продовжував займатися шахрайством. При цьому юнак трохи "модифікував" схему. Тепер він просив людей для "порятунку" грошей дати йому можливість увійти в їхні особисті кабінети й заблокувати банківські карти. Для цього потерпілі мали дати йому конфіденційні дані своїх карток та спеціальні одноразові коди від банківських операторів. Таким чином молодик ошукав ще трьох громадян з Миколаївщини, Рівненщини та Вінниччині на загальну суму понад 51 тис. грн.

Що вирішив суд

Суд врахував юний вік шахрая та його щире каяття. Хлопцю замінили чотири роки ув'язнення двома роками іспитового строку. Якщо ж він знову візьметься за старе — доведеться сісти до в'язниці.

Раніше ми повідомляли, які повідомлення на телефон краще одразу видаляти. Також ми розповідали, як шахраї привласнюють гроші клієнтів Ощадбанку.